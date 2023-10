ERPRO GROUP : FA composites ou métal, du prototype à la grande série

Dassault ou Air France comptent parmi les clients de pièces MRO issues de FA composite. Certaines sont réalisées en résine très dense à partir de machines Carbon, dont ERPRO est le seul exploitant en France.

ERPRO, qui compte plusieurs sites en France, répond à toutes les demandes en mobilisant ses ressources CAO, son parc machines de grande envergure, ses centres 5 axes d’usinage comme ses presses à injecter. Les constructeurs automobiles comme les équipementiers peuvent notamment compter sur les moyens de la filiale ERPRO 3D Factory pour les très grandes séries, mais aussi sur le département électronique intégré, afin de disposer de produits livrés finis.

Moteur-fusée innovant

La clientèle diverse d’ERPRO, issue aussi du ferroviaire, du luxe, de l’énergie ou du spatial permet à la PME de 90 salariés de répondre aux plus fortes exigences. Parmi les dernières réussites figure le moteur Torgos destiné à propulser la future fusée d’Opus Aerospace, réalisé en FA métal aluminium.

L’entreprise travaille aussi bien les alliages techniques que les matières précieuses, et s’appuie sur une expertise unique des différents procédés FA (fil, frittage, etc.). Afin de rester dimensionné pour répondre à tous les projets, ERPRO Group vient d’installer une nouvelle machine EOS de grande capacité de frittage laser et a programmé l’arrivée proche d’un nouveau centre d’usinage 5 axes DMG DMU 95.

Durable

ERPRO progresse par ailleurs dans sa façon de produire, plus éco-responsable. Le recours à des matériaux éco-sourcés comme le PA11, à des bioplastiques ou le réemploi de chutes et rebuts sont des priorités. ERPRO est depuis quelques mois capable d’imprimer par frittage SLS le nouvel élastomère biosourcé d’Arkéma, le PeBax, aux propriétés remarquables de légèreté, de flexibilité ou de retour d’énergie.

ERPRO est aussi engagé dans un projet mené avec Alstom et la start-up Poolp, afi n de favoriser le ré-usage des chutes de colliers de câblage de ses trains, pour créer des meubles en FA.

