Erpro Group - Du prototype à la grande série au service du secteur médical

Quelle est la spécificité de Erpro Group ?

Erpro Group est spécialisée dans l’impression 3D, la fabrication de prototypes, de préséries et dans la fabrication grande série. Le groupe propose aussi des services industriels comme l’injection plastique, l’usinage, le moulage silicone, le moulage RIM et la finition peinture. Notre site de Saint-Leu-la-Forêt regroupe un des plus grands parcs de machines d’impression 3D de France.