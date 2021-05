Ericsson et Samsung font la paix dans les brevets, qui sort comme le grand gagnant ?

Une fois encore, Ericsson et Samsung enterrent la hache de guerre dans les brevets. L’équipementier suédois des télécoms a annoncé, le 7 mai 2021, avoir conclu un nouvel accord pluriannuel de licence avec le géant coréen de l’électronique, mettant fin à près d’un et demi de bataille juridique entre les deux parties en Chine, aux Etats-Unis et en Europe. L’accord inclut toutes les technologies mobiles, dont la 5G, et couvre aussi bien les ventes d’équipements d'infrastructures réseau que de combinés à partir du 1er janvier 2021. Les termes financiers ne sont pas dévoilés. Mais l'issue s'annonce plus favorable pour l'un des deux.