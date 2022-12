Erema intègre le désencrage dans son offre

Depuis janvier 2021, Keycycle, une filiale du groupe autrichien Erema, détenait les droits pour la distribution mondiale de la technologie de désencrage développée par l’espagnol Cadel Deinking. L’activité de l’unité pilote de Cadel près d’Alicante était incluse dans l’accord. Désormais, Keycycle a acquis la marque et peut donc intégrer cette offre à son catalogue.

1 200 kg/heure

« Cette technologie constitue une étape importante dans la réintroduction en toute sécurité dans le processus de production de granulés recyclés fabriqués à partir de plastiques initialement imprimés. Le produit ne se contente pas d'être de qualité supérieure, il répond désormais aux normes industrielles », explique Michal Prochazka, le directeur générale de Keycycle. Il se réfère à la nouvelle ligne de désencrage, d'un débit de 1 200 kg/heure, qui a été présentée au salon K 2022, fin octobre. Au cours du processus de décoloration, l'encre qui se trouve à la surface d’un film déchiqueté ou du matériau broyé est traitée avec des composants chimiques à base d'eau. Le matériau peut ensuite être introduit dans une extrudeuse. Cinq installations sont déjà en service chez des clients, dont l’une chez Reborn Pyrénées en France.

Evaluation de la décontamination

Cadel continuera de fonctionner sous le nom de Cadel Recycling Lab. L’entreprise se consacrera au développement de nouvelles technologies innovantes pour le recyclage des plastiques, ainsi que de techniques de laboratoire et de logiciels pour l'évaluation de la décontamination.

Basé à Ansfelden, en Autriche, Erema est spécialisé dans les lignes de recyclage des plastiques. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2020/21, emploie un total de 840 salariés et a commercialisé plus de 6500 machines et systèmes dans le monde, qui produisent 14 millions de tonnes de granulés de plastique recyclé chaque année. Sa filiale Keycycle fournit des solutions clé-en-main, de l’ingénierie à la logistique.