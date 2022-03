Eranova décline les usages de l’AlgX dans l’emballage

Les jours passent, mais ne se ressemblent pas chez Eranova. À peine Philippe Michon et Philippe Lavoisier, les deux fondateurs de la start-up, viennent-ils d’inaugurer le pilote de Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) en présence des officiels que les projets s’enchaînent pour trouver des débouchés à l’AlgX, la famille de bioplastiques issus des algues d’échouage que l’entreprise a mis au point. Pour mémoire, Eranova a développé un procédé lui permettant de transformer un déchet polluant, tel que l’algue verte, en l’occurrence celle de l’étang de Berre, en bioplastique prêt à être utilisé dans de nombreuses industries, et plus particulièrement dans l’emballage.

