Eramet, TotalEnergies, Maurel & Prom... Comment le coup d'Etat au Gabon affecte les industriels tricolores

A peine plus d’un mois après la prise de pouvoir par la force du général Tiani au Niger, le Gabon fait face, à son tour, à un coup d’Etat. Des militaires ont annoncé mercredi 30 août à la télévision gabonaise la fin du régime en place et la fermeture des frontières alors que la réélection d’Ali Bongo Ondimba, à la tête du pays depuis 14 ans, avait été annoncée dans la nuit. Eramet, l’une des 81 entreprises françaises implantées au Gabon en 2022 selon la direction générale du Trésor, a annoncé dans la matinée suspendre «temporairement» ses activités d’extraction minière et de transport ferroviaire dans le pays.

