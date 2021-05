Eramet fait un pas vers l’extraction du lithium en Alsace

15 jours gratuits et sans engagement

Et si le lithium des batteries électriques produites en Europe était à l’avenir « made in France » ? Le groupe minier Eramet a franchi une étape dans son projet d’exploiter le métal présent dans les saumures géothermales du sous-sol alsacien. Début 2021, le groupe a réussi à extraire du carbonate de lithium dans son unité pilote implantée sur la centrale géothermique d’Electricité de Strasbourg à Rittershoffen (Bas-Rhin). En fonctionnement depuis cinq ans, la centrale n’était pas concernée par l’arrêt des opérations de géothermie profonde décidée en décembre par la préfecture du Bas-Rhin. A LIRE AUSSI Faisons le pari du lithium Made in Europe