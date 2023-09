Eramet et Suez confirment le choix de Dunkerque pour leur future usine de recyclage de batteries

Une étape de plus est franchie en vue de la création d'une usine de recyclage de batteries automobiles à Dunkerque (Nord). C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Eramet et Suez affirment dans un communiqué ce 21 septembre avoir choisi le grand port maritime de la ville pour implanter un complexe industriel de recyclage des batteries de véhicules électriques lithium-ion. Un positionnement logique, au plus près de ses futurs fournisseurs (de rebuts de production notamment) et clients, puisque quatre gigafactories de batteries sont prévues dans la région : celles d'ACC à Douvrin (qui a ouvert ses portes à l'été 2023), d'Envision à Douai (prévue pour 2024), de Verkor (2025) et de ProLogium (2026) à Dunkerque – faisant de la région une véritable «vallée de la batterie».

Le feu vert définitif encore attendu

