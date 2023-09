Eramet et Suez choisissent Dunkerque pour leur usine de recyclage de batteries

Sous ce partenariat, le groupe minier Eramet et l'entreprise spécialisée dans les déchets et l'eau Suez vont créer une usine pour détruire des batteries lithium-ion avec une deuxième unité chargée de séparer les métaux raffinés comme le nickel, le cobalt et le lithium pour être réutilisés dans des batteries.

Une décision finale sur l'investissement doit intervenir d'ici la fin de l'année avec un lancement de la production en 2025.

Une usine test pour le processus de raffinage est sur le point d'ouvrir dans le centre de recherche d'Eramet près de Paris, ont ajouté les deux entreprises.

Plusieurs "gigafactories" produisant des batteries de voitures électriques doivent voir le jour dans le nord de la France, sous l'impulsion du gouvernement français qui ambitionne de créer une Vallée de la batterie.

L'usine d'Eramet et Suez aura la capacité de recycler 50.000 tonnes de modules de batteries par an, l'équivalent de 200.000 batteries de véhicules électriques, indiquent les deux entreprises.

Le groupe minier Eramet a récemment recentré ses opérations sur les batteries avec notamment un projet de production de lithium en Argentine qui doit démarrer l'an prochain.

(Reportage par Gus Trompiz; version française Zhifan Liu)