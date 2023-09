Equinor et Ithaca Energy autorisés à exploiter le champ pétrolier et gazier de Rosebank au Royaume-Uni

Le régulateur britannique du pétrole et du gaz a autorisé mercredi 27 septembre le norvégien Equinor et l’israélien Ithaca Energy à exploiter le champ pétrolier et gazier de Rosebank, au nord de l’Ecosse. Les deux industriels comptent produire à partir de 2026-2027 300 millions de barils de pétrole au cours des deux premières phases du projet et plus de 21 millions de pieds cubes de gaz naturel quotidiennement.