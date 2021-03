Equinix construit son premier datacenter régional en France à Bordeaux

L’hébergeur informatique américain Equinix lance à Bordeaux la construction de son premier datacenter régional en France. Point d’arrivée du futur câble sous-marin transatlantique Amitié d’Orange, il servira de hub de connectivité et d’échange de données entre les Etats-Unis et l’Europe, et accueillera des acteurs locaux du numérique.