Parmi les spécialistes des presses numériques pour le marché de l’étiquette, Epson a bâti sa renommée sur la qualité d’impression et la possibilité de traiter des substrats compliqués, notamment les papiers structurés, sans exceller pour autant sur les vitesses de production. Le constructeur japonais comble cette lacune avec trois nouvelles presses bobine-bobine qui maintiennent sinon améliorent le niveau de qualité, dans les rendus et la colorimétrie, tout en augmentent les vitesses de production.

La nouvelle presse SurePress L-6534VW est une machine jet d’encre à séchage LED UV. Par rapport à ses ancêtres de la série 6000, elle augmente l’espace colorimétrique grâce à l’ajout d’un orange qui complémente la quadrichromie primaire et un blanc à forte densité. Résultat : les utilisateurs peuvent reproduire les tons directs de manière plus précise. « Au-delà de la qualité qui a toujours été l’un de nos points forts et qui le reste, cette machine peut désormais atteindre une vitesse de 50 m/minute contre 30 m/minute ce qui répond aux attentes des industriels qui souhaitent de la productivité », explique François Le Bas, responsable des ventes marchés industriels chez Epson. Concrètement, si la première version de la machine intègre un blanc et un vernis, sur la dernière l’orange remplace le vernis donnant donc davantage de possibilités colorimétriques quand la première est plutôt dédiée à l’ennoblissement. La qualité est maintenue grâce au système de pré-cuisson par LED UV qui fige, une par une, les encres dès qu’elles sont appliquées sur le support. Il en résulte des dégradés plus fins, des images plus nettes et des couleurs plus éclatantes.

Humidification

Les deux autres machines, modèles L-4733A et L-4733AW sont dédiés à l’impression jet d’encre de papier et de film avec des encres pigmentaires à base aqueuse. Le deuxième de ces modèles se distingue du premier car il intègre un blanc couvrant. Là aussi, le constructeur a travaillé sur les rendus et la vitesse. Le système d’encre AQ a été perfectionné pour renforcer l'humidification, entraînant une meilleure qualité d’image et une meilleure stabilité des couleurs. « La vitesse est de 5 m/minute pour les supports les plus fermés, qui sont aussi les plus difficiles à imprimer - assure François Le Bas - et elle peut monter jusqu’à 8 m/minute pour ceux qui sont plus ouverts, soit le double de la vitesse qu’il était possible d’atteindre sur la précédente génération de machines ». De souligner : « L’un des principaux intérêts de cette gamme de machines réside dans le fait qu’il est possible d’utiliser une très large gamme de substrats non traités ». Parmi les autres fonctionnalités, signalons la possibilité d’intégrer dans la machine un spectromètre en ligne pour vérifier la qualité des rendus colorimétriques. « Ce type de contrôle est essentiel pour des entreprises comme L’Oréal qui font imprimer les mêmes étiquettes dans plusieurs usines dans le monde et se doivent de respecter le maximum d'uniformité dans les produits qu'elles mettent sur le marché », précise François Le Bas. Epson dédie ses trois nouvelles presses aux marchés de l’agroalimentaire, des cosmétiques et de la pharmacie, jusqu’aux produits ménagers et industriels. Les encres sont conformes aux réglementations européennes sur les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.