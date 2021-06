"Ce qui est arrivé à Taishan n’est pas qualifié comme un incident de sûreté", souligne Valérie Faudon (Sfen)

L'Usine Nouvelle - EDF a révélé le 14 juin une augmentation de la concentration de gaz rares dans le circuit primaire du réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Taishan en Chine. Quelle est la fréquence de cette anomalie ?

Valérie Faudon - Cela se produit de manière assez courante. C’est un problème d’exploitation et il faut faire la différence entre exploitation et sûreté. Dès qu’il y a un incident de sûreté ou une anomalie, l’exploitant doit faire une déclaration à l’autorité de sûreté. En France, les exploitants déclarent 1 000 incidents par an. Ce sont des choses extrêmement banales. C’est ce que nous appelons des signaux faibles. Ce qui est arrivé à Taishan n’est pas qualifié comme un incident de sûreté ou une anomalie de sûreté. L’échelle internationale des événements nucléaires (INES) va de zéro à sept. Ici, nous ne sommes même pas dans le zéro. [La très grande majorité des 1 000 incidents déclarés en France correspondent à des niveaux 0 ou 1. La filière décrit ces événements comme des "écarts" ou des "anomalies" et non comme des "incidents", ndlr]