EPac Flexible Packaging ouvre une filiale en Pologne

Financer, l’une après l’autre, les ouvertures de filiales avec les recettes provenant des dernières agences créées : le modèle économique de Jack Knott n’a pas changé. Ni sa façon de travailler – uniquement sur presses numériques HP modèles 20 000 et 25 000 – et son approche commerciale, basée sur le « maillage » du territoire. C’est ainsi que vient de voir le jour EPac Poland North, à Poznan. Il s’agit du troisième site européen pour EPac Flexible Packaging, après ceux de Silverstone (Royaume-Uni) et de Lyon (France), et du vingt-troisième dans le monde. Fruit du partenariat entre EPac Flexible Packaging et MFlex, EPac Poland North fonctionnera à partir de l’usine de MFlex, qui est elle-même spécialisée dans l’impression numérique d’emballages souples. La société sera dirigée par Jacek Ciosek et Marcin Kowalski, nommés associés-gérants. « Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité d’aider les petites et moyennes marques de la région à se développer et à concurrencer les grands groupes. Dans le monde entier, EPac est bien implanté et s’efforce d’aider les entrepreneurs locaux à réaliser leurs rêves et de contribuer à l’essor des entreprises qu’il sert. Notre objectif, ici en Pologne, est d’apporter cette même philosophie », a indiqué Jacek Ciosek.