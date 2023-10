EOS France : Smart Fusion : l’intelligence embarquée qui bonifie la FA métal

La fabrication additive offre l’avantage de pouvoir concevoir des pièces à géométries complexes. Avec un impératif : des supports sont à disposer afin que la pièce soit exécutable sans casse. En plus de leur coût de fabrication puis de leur suppression, enlever ces supports peut s’avérer fastidieux et nécessiter des reprises d’usinage ou de polissage sur la pièce.

Gains de temps et de matière

Les machines d’EOS embarquent d’ores et déjà un système de monitoring opérationnel de la production évolué, qui surveille la régularité thermique de la fabrication. « Smart Fusion » vient affiner encore ces paramètres, en rendant intelligent l’analyse des données en temps réel, en cours de process. La puissance laser peut être modulée, grâce à Smart Fusion, pour éviter les surchauffes préjudiciables, sans perte de performance du process. Ainsi, bon nombre de supports de construction ne sont plus nécessaires.

Avec Smart Fusion, disponible sous forme de licence, les avantages se cumulent. Il va être possible d’enlever jusqu’à 80 % des supports auparavant nécessaires, pour 40 % de temps de fabrication en moins, et une baisse de 30 % du coût par pièce en moyenne.

Saut technologique

« Il va devenir possible de réaliser certaines pièces, comme des volutes turbo par exemple, pour lesquelles les industriels renonçaient à recourir à la FA. Smart Fusion ouvre un nouveau champ des possibles, y compris pour des novices en Fabrication additive » précise aussi André Surel, Sales manager d’EOS France.

Très engagé sur la R&D, EOS travaille aussi étroitement avec sa filiale Additive Manufacturing Customized Machines (AMCM), autour de lasers plus puissants et de la variation de la forme du faisceau. Rapidement, « le beam shaping » va permettre de renforcer encore la productivité machine. La combinaison de ces avancées avec l’outil Smart Fusion augure d’un saut technologique, rendant le recours à la technologie FA métal par les industriels plus facile encore.

www.eos.info

Contenu proposé par EOS France Smart Fusion