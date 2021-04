EOS France - Plaidoyer pour une production décentralisée

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

En mettant à rude épreuve les chaînes de production conventionnelles et centralisées, la crise du Covid-19 a démontré que la fabrication additive était une solution incontournable face à la pandémie, notamment en décentralisant et assouplissant la production des entreprises, autrement dit, en mettant en réseau des sites éloignés géographiquement mais connectés entre eux, et ce, pour leur permettre d’agir localement. C’est ce que préconise EOS, 76le leader d’origine allemande de la technologie de l’impression 3D industrielle et des solutions globales de fabrication additive. Son objectif : développer cette technologie pour permettre à sa base clients de mettre en place progressivement un réseau mondial d’imprimantes 3D connectées.

Consulting et formations

En plus d’aider ses donneurs d’ordres à tirer parti de la fabrication additive comme élément clé pour numériser la totalité de leur chaîne d’approvisionnement, EOS les accompagne pour flécher les étapes nécessaires à la préparation et à la mise en service d’un site de production numérique. Les entreprises peuvent ainsi traiter rapidement et efficacement les commandes en fabriquant les produits à la demande, grâce à des ateliers décentralisés pour rester au plus près des consommateurs. Non content de rationaliser les processus en termes d’approvisionnement et de volumes, elle va réduire de manière spectaculaire ses coûts de stockage, ses dépenses logistiques et bien sûr les temps de transport. Dès lors, la fabrication du produit devient aussi responsable que vertueuse.

Cas unique en son genre, EOS met à disposition des entreprises, un service de consulting, Additive Minds, qui peut les accompagner pour définir les procédés et matériaux les plus adaptés à leur application. Enfin, le fabricant développe également tout une série d’e-formations directement consultables sur son site.

