Eolien en mer, valorisation des déchets alimentaires, Plastic Omnium... Sept bonnes nouvelles pour débuter la semaine

Les français misent sur l'éolien en mer... en Ecosse

Si l'éolien en mer a du retard en France, les groupes énergétiques tricolores sont bien placés en Ecosse. TotalEnergies a démarré le parc éolien sur fondations fixes Seagreen le 22 août, tandis qu'Engie s'est vu attribuer le même jour le développement de deux nouveaux parcs d'éoliennes flottantes à l'est des îles Shetland. EDF a lui aussi un projet en construction en mer du Nord.

Le potentiel énorme de la valorisation des déchets alimentaires en Ile-de-France

Les biodéchets des Franciliens constituent un gisement conséquent pour la production de gaz vert. La filière s’organise pour en optimiser l’exploitation.

Plastic Omnium décroche une commande cruciale pour son site de Guichen

Plastic Omnium a décroché une première commande de pare-chocs auprès d'un constructeur automobile autre que Stellantis, client historique de son usine de Guichen (Ille-et-Vilaine) mais qui a décidé de produire en solo cette partie du véhicule.

Peugeot saveurs optimise son utilisation de matières

Fabricant de moulins à poivre depuis 1874, Peugeot Saveurs s’est engagé dans une démarche plus écoresponsable en réduisant les pertes de matières et en imaginant une gamme upcyclée, Nature. L'entreprise transforme des rebuts de production en une collection originale pour réduire les déchets tout en générant des économies et de nouveaux revenus.

Des chambres préfabriquées en bois pour les futurs athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024

A l’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 137 chambres doivent accueillir des athlètes des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans un immeuble majoritairement construit hors-site. La majeure partie de l'édifice est en bois.

De la "farine de bois" pour fabriquer des meubles chez soi

Des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem ont élaboré une encre conçue à partir de déchets de bois qui, manipulée par une imprimante 3D, se gondole en séchant et forme des objets en bois. De quoi permettre à tout un chacun de devenir son propre ébéniste, à la maison ?

Le carton ondulé améliore son bilan carbone

La Fédération européenne des fabricants de carton ondulé (Fefco) a publié en juillet 2022 les derniers chiffres des papiers pour ondulé (PPO) et du carton ondulé établis sur des données collectées en 2021. Le bilan carbone du carton ondulé est en amélioration, une très bonne nouvelle au vu de sa croissance liée au boom du e-commerce.