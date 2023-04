Eolien en mer à Dieppe, Citroën C3 pour l'Inde, datacenter flottant français... Les cinq images de la semaine

Engie donne son feu vert final au parc éolien en mer de Dieppe

Le parc éolien en mer de Dieppe-Le Tréport, porté par Engie et EDP Renewables (via leur coentreprise Ocean Winds), avec Sumitomo Corporation et la Banque des Territoires, franchit une nouvelle étape. Plus de ans après avoir obtenu les autorisations préfectorales indispensables au lancement du chantier, et quelques semaines après avoir levé les derniers recours, Engie a indiqué le 27 avril avoir pris la décision finale d'investissement pour le projet. Situé au large de la Manche, Dieppe-Le Tréport sera le sixième parc éolien en mer mis en service en France à partir de 2026. Il comptera 62 éoliennes pour une capacité totale d'environ 500 MW. L'investissement atteint 2,7 milliards d'euros.

Citroën dévoile le nouveau C3 Aircross conçu sur mesure pour les marchés émergents

«Unique en son genre». Après avoir lancé le nouveau modèle C3 en 2022, Citroën a dévoilé jeudi 27 avril le C3 Aircross, conçu pour les marchés dits «overseas» (Asie du sud-est, Amérique du sud et Inde). Ce nouveau SUV de segment B sera produit à Porto Real, au Brésil, et à Thiruvallur, en Inde, et commencera à être commercialisé au cours de l’année 2023. «Ce sont des voitures qui peuvent être produites à un coût bien inférieur [dans ces pays], ce qui permet d’offrir de la mobilité aux classes moyennes de ces pays, puisqu’avec moins de contraintes réglementaires, nous arrivons à offrir des prix plus abordables», a justifié jeudi 27 avril Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis, en marge d’un déplacement à Metz (Moselle). Le dirigeant n’a pas exclu une arrivée prochainement sur le continent européen d’une «évolution» de la nouvelle plate-forme «Smart Car», sur laquelle est basée la C3. Si tel est le cas, une construction en Europe serait-elle possible ? Tout dépendra de la structure de coût, a affirmé le patron du constructeur franco-italo-américain, qui a précisé qu’une décision serait prise dans le courant de l’année. D’ici à 2025, la marque de Stellantis a pour objectif de réaliser 30% de ses ventes mondiales hors d’Europe. (Photo Arnaud Taquet - Continental Productions)

Premiers détails sur le projet industriel géant de Fravithy à Fos-sur-Mer

Gravithy a présenté lundi 24 avril les premiers plans de son usine de réduction directe du fer avec de l’hydrogène à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Pour parvenir à financer ce projet à 2,2 milliards d’euros, qui doit permettre de produire de l’acier décarboné, la jeune pousse met en avant la croissance de son marché, l’expérience de ses partenaires industriels et un soutien politique local fort.

Le numéro deux de Soitec va quitter l'entreprise

Bernard Aspar, directeur général adjoint de Soitec, va quitter son poste en août prochain. Il part alors que la société commence à être affectée par la mauvaise santé du marché des smartphones.

Denv-R prépare l’installation de son premier datacenter flottant à Nantes

Développer un réseau de datacenters flottants, tel est l’ambition de Denv-R, une start-up de Guérande qui va prochainement expérimenter son premier démonstrateur à Nantes, sur la Loire.