"Envision AESC vise 15% de parts du marché des batteries en 2026", confie son PDG Shoichi Matsumoto

L’Usine Nouvelle - Après Douai en France, puis le renforcement du site de Sunderland au Royaume-Uni, vous venez d’annoncer la création d’une troisième usine européenne de batteries en Espagne. Pourquoi une telle accélération en Europe ?

Shoichi Matsumoto - Le marché européen des véhicules électriques va augmenter très rapidement. Nous considérons qu’il sera l’un des plus grands marchés mondiaux. Pour l’instant, le plus gros marché est la Chine, mais l’Europe est en croissance. C’est pourquoi nous nous concentrons non seulement sur la Chine, le Japon et les Etats-Unis, mais aussi sur l’Europe. Du point de vue des clients, nous travaillons déjà avec Renault en France et Nissan au Royaume-Uni.

Le 18 juillet, Envision group a annoncé la création, en partenariat avec l'Etat espagnol, d'un "parc industriel net zero" conjuguant batteries, production d'hydrogène et usine d'électrolyseurs. Pourquoi en Espagne ?

C’est un projet global du groupe, non seulement dans les batteries mais aussi dans les technologies de la transition vers les renouvelables, en profitant du réseau espagnol développé dans le domaine.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]