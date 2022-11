[Entretien] «Les start-up du vélo, formidable laboratoire de ce que pourrait être l'industrie de demain», selon le designer Jean-Louis Fréchin

L’Usine nouvelle – Comment est née l’idée d’une exposition consacrée à la bicyclette à la Cité du design ?

Jean-Louis Fréchin – L'idée est née d'une rencontre fortuite avec la direction de la Cité du design, qui s’est imposée comme une évidence réciproque. Le vélo est une incarnation concrète des bifurcations chères à la Cité du design, qui en a fait le thème de sa biennale. Les designers ont parfois tendance à poser un peu trop de questions. Nous avons eu envie de donner, sinon des réponses, du moins des pistes de réflexion. Ce qui m’intéressait, c’était d’être à la fois dans la culture et dans l’industrie. Et quand je dis industrie, je parle de personnes qui paient correctement leurs employés. Mach1, une entreprise qui fabrique des jantes, est à fond dans la RSE. Les salariés font toute la journée des roues de vélo et le soir on leur donne du temps libre pour qu’ils puissent eux aussi avoir un vélo de qualité. C’est le genre d’histoire que j’aime.

[...]