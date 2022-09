[Entretien] «Les maisons de luxe doivent sécuriser leurs approvisionnements auprès d’entreprises fragiles», explique Pierre-François Marteau (BCG)

Au premier semestre 2022, les groupes de luxe ont enregistré des résultats records. A cette occasion, nous avons demandé à Joël Hazan et Pierre-François Marteau, respectivement directeur associé et chef de projet au sein du bureau parisien du BCG, quelles étaient les dynamiques d'un secteur qui semble imperméable aux évolutions macro économiques. Quel avenir pour le secteur du luxe à l'heure de la hausse du prix de l'énergie, des matières premières et au ralentissement de l'économie chinoise ?