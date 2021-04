Entretien Le Maire-Malpass (Banque mondiale) sur les vaccins anti-COVID

WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Banque mondiale, David Malpass, et le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ont discuté mardi du déploiement des vaccins contre le COVID-19, d'allègement de la dette et d'autres aides pour les pays pauvres, dont le Tchad et le Soudan, a rapporté la banque.

Le président de la Banque mondiale, David Malpass (photo), et le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ont discuté mardi du déploiement des vaccins contre le COVID-19, d'allègement de la dette et d'autres aides pour les pays pauvres, dont le Tchad et le Soudan, a rapporté la banque. /Photo d'archives/ REUTERS/Florence Lo Dans un communiqué, la Banque mondiale a indiqué que David Malpass et Bruno Le Maire se sont entretenus du soutien apporté par la France au Soudan, alors que celui-ci règle ses arriérés auprès d'institutions financières internationales et que la France apporte une contribution croissante à l'Association pour le développement international. "Le président Malpass a aussi souligné l'importance d'une avancée supplémentaires sur la transparence et la viabilité de la dette", est-il ajouté dans le communiqué. (Andrea Shalal et David Lawder; version française Jean Terzian)