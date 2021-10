[Entretien] «L'expérience client est devenue un enjeu tactique pour les entreprises», estime Thomas Husson (Forrester)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Forrester DR Thomas Husson est vice-président et analyste principal de Forrester.

L'Usine Nouvelle. - Selon vous, plus les marques se disent authentiques, plus la différenciation sera difficile. Pourquoi ? Ou, pour le dire autrement, n’y a-t-il qu’une manière d’être authentique ?

Thomas Husson : Un grand nombre d’entreprises, la quasi-totalité du CAC 40 mais aussi de plus en plus de PME veulent redéfinir leur contribution, se sont engagées dans des démarches de type RSE. De plus en plus de monde communique sur ces sujets-là. Le bon côté des choses c’est que ces communications auront un effet et vont modifier certains comportements des consommateurs, rendre la consommation plus vertueuse. Mais par ricochet, certaines marques qui se différenciaient en mettant en avant leur démarche responsable ne pourront plus le faire, car tout le monde va utiliser les mêmes codes.

Selon moi, les marques vont aller sur le territoire de l’authenticité, afin de réduire l’écart entre la perception du consommateur et le discours de la marque. Or, ce que l’on remarque aujourd’hui, c’est qu’un certain nombre d’entreprises qui ont fait ce choix communiquent différemment ou ont décidé de ne plus communiquer par les canaux habituels. Plutôt que de prendre la parole, elles choisissent d’agir. Elles vont plutôt s’appuyer sur leurs collaborateurs, leurs partenaires pour faire savoir ce qu’elles font.

