[Entretien] L'augmentation du prix des vaccins Pfizer et Moderna "paraît d'une éthique douteuse", pour Marie-Paule Kieny (Inserm)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Experte en santé publique, Marie-Paule Kieny a aussi été ancienne sous-directrice générale de l'OMS, en charge des systèmes de santé et de l'innovation.

L'Usine Nouvelle. - D'après les informations du Financial Times, les vaccins Pfizer et Moderna passent respectivement de 15,5 à 19,5 euros et de 19 à 21,5 euros par dose. Peut-on justifier cette hausse par des évolutions des contrats ou des vaccins, comme l'a fait Clément Beaune sur RFI le 2 août ?

Marie-Paule Kieny. - Il peut y avoir des arguments de souveraineté nationale, qui pourraient justifier des augmentations de prix par un accord des producteurs d’accroître leur volume de production en France et en Europe, mais cette augmentation ne semble pas liée à un aspect technique. Plusieurs estimations des prix des vaccins Covid-19, faites en 2020, tournent autour de 5 dollars par dose, au maximum. Cela signifie que les prix pratiqués jusque-là étaient déjà largement profitables. D'ailleurs, on a vu que les profits réalisés par Moderna [avec un chiffre d'affaires prévu de 19,2 milliards sur 2021 pour les ventes de vaccins] et Pfizer [33,5 milliards de dollars prévus pour les vaccins sur 2021] sont substantiels. Malgré cela, les laboratoires ont décidé d'augmenter encore leurs coûts alors que leurs clients, partout dans le monde, sont en train de se battre contre la pandémie. Cela me paraît d'une éthique douteuse.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]