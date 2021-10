[Entretien] Ce que les marques "digital native" peuvent apprendre aux marques traditionnelles, selon Viviane Lipskier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © V.L. D.R. Viviane Lipskier est l'autrice de "DNVB : les surdouées du commerce digital".

L’Usine Nouvelle. - Comment expliquez-vous le succès des DNVB, les fameuses digital native vertical brands auxquelles vous consacrez un ouvrage (*) ?

Viviane Lipskier. - Ce ne sont pas des marques pensées pour les jeunes générations, les digital natives. Ce sont des marques qui sont nativement digitales, nées sur Internet. Elles sont verticales au sens où elles sont désintermédiées en aval et en amont. Le résultat est qu’elles sont plus transparentes et que leurs coûts peuvent être réduits. Par exemple, savez-vous qu’il faut plus de 40 étapes pour produire un jean, plus de 12 pour un t-shirt ? La conséquence de ces caractéristiques est que les DNVB peuvent proposer des produits plus transparents, de meilleure qualité, pour des produits offrant une qualité premium, avec des prix moins élevés que ceux du secteur du luxe classique.

Sont-elles pour autant devenues des concurrentes de luxe ?

