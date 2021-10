Entretien avec Guillaume Faury PDG d’Airbus, commandes AirAsia, Solvay et Seqens, le drone Patroller de Safran ... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Entretien de Guillaume Faury, le patron d’Airbus, sur les défis à venir de la filière aéronautique, accord AirAsia et Airbus pour une commande de 362 appareils A321neo, Solvay et Novacarb (groupe Seqens) devraient tourner définitivement la page du charbon dans les soudières de Nancy (Meurthe-et-Moselle), vols d’essais du drone Patroller de Safran, ordinateur quantique au CEA Paris-Saclay.