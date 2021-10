[Entretien] « À force de repousser les transitions, elles s’imposent à nous », déclare Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Barbara Pompili au ministère de la Transition écologique, Paris VIIe, septembre 2021.

L'Usine Nouvelle. - La France a-t-elle besoin de nouvelles centrales nucléaires ?

Barbara Pompili. - Pour répondre à cette question, il faut sortir des idées préconçues et revenir à une analyse factuelle de nos besoins en électricité et de l’évolution de nos capacités de production. C’est ce que j’ai demandé à RTE [Réseau de transport d’électricité, ndlr], qui est doublement concerné. L’adaptation des réseaux est un corollaire indispensable de notre transition énergétique. RTE étudie six scénarios de mix électrique français pour 2050, avec plus ou moins de nucléaire, nouveau ou ancien, et les énergies renouvelables que l’on va déployer massivement. Ces travaux se fondent sur une hypothèse de hausse de la demande de l’ordre de 20 % d’ici à 2035 et du double à l’horizon 2050. Ils vont fournir, dans quelques semaines, une photographie précise de ce que l’on peut – ou non – faire. On pourra alors débattre sur des bases solides.

À l’approche de la COP 26, l’engouement n’est pas aussi fort que lors de la COP 21. Quels seront les principaux enjeux ?

Quelques mois avant la COP 21, nous avions des tensions très fortes et des doutes, mais nous avons réussi à obtenir un accord historique ! Le premier enjeu est de rehausser les objectifs de chaque pays, les NDC [contributions déterminées au niveau national, ndlr], d’ici à la COP 26.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]