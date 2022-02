Pour ATR, l'heure des avions à hélices est (re)venue

La crise sanitaire et les enjeux climatiques vont-ils propulser aux avant-postes les avions à hélices ? Chez ATR, détenu à 50/50 par Airbus et Leonardo, on en a la certitude. Le bilan commercial de l’année 2021, dévoilé mardi 8 février, en serait le premier signe. L’an dernier, le spécialiste des turbopropulseurs a livré 31 appareils et engrangé 35 commandes, contre 10 livraisons et seulement 3 commandes en 2020. Les dirigeants de l’avionneur – qui a fêté en 2021 ses 40 ans – tablent sur 50 livraisons en 2024.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]