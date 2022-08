Entre fin des pesticides et essor du bio, comment les producteurs de moutarde font face à la pénurie

«On connaît le problème depuis août 2021. Ça fait un an qu’on sait qu’on va manquer de moutarde et qu’on le dit.» La pénurie actuelle de pots de moutarde sur les étalages des supermarchés est tout sauf une surprise pour Luc Vandermaesen. Le directeur général de Reine de Dijon et président de l’Association moutarde de Bourgogne l’explique par la récolte de 2021, «très mauvaise» en France… et au Canada : «Un dôme de chaleur en juillet 2021 a décimé la moitié de leur récolte de graines brunes, dont on se sert pour la moutarde de Dijon», explique-t-il. Les plaines canadiennes se trouvant sous la neige en avril et en septembre, les graines de moutarde constituent la plante idéale à cultiver entre temps. Le Canada représente à lui seul 70% des importations de moutarde en France, qui produit le tiers restant.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]