«Entre 500 et 800 millions d’euros ont été investis à Carling depuis 10 ans», selon les dirigeants de la plateforme chimique Chemesis

A Saint-Avold, en Moselle, la plateforme chimique de Carling s’est profondément transformée en une décennie, avec l’arrêt et le démantèlement d’unités pétrochimiques et l’implantation de nouvelles unités de chimie de spécialité et de chimie verte, libérant régulièrement du foncier et axant le profil du site vers plus de durabilité. Retour sur 10 ans de mue avec Corinne Loigerot, directrice du site TotalEnergies de Carling/Saint-Avold et présidente de Chemesis, gestionnaire de la plateforme, et avec Lionel Gernolle, directeur de l’usine Arkema de Carling, et vice-président de Chemesis.