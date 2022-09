[Entracte - Théâtre] "Génération Mitterrand" ou la tragi-comédie du pouvoir

De la vie de François Mitterrand, on disait qu'elle était romanesque. C'est pourtant dans une pièce de théâtre que l'on retrouve le président de 1981 à 1995. Evitant le portrait psychologique vu et revu, les deux auteurs s'attachent à la politique menée et à ses effets sur un électorat, un temps rassemblé et désormais dispersé. C'est aussi divertissant que passionnant.