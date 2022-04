[Entracte-Série] "The Gilded Age" ou l'éternellement recommencement "made in USA"

Il n'est pas nécessaire d'avoir frémi à la vision des épisodes de Dowtown Abbey pour apprécier la nouvelle série développée par Julian Followes pour HBO. Adieu le Royaume-Uni du début du vingtième siècle, cap sur les Etats Unis des années 1880. Les amateurs de littérature trouveront dans cette série des échos de l'oeuvre de Henry James ou d'Edith Wharton, ne serait-ce que par les thèmes abordés.

Ségrégation sociale

Vu du vieux continent et après avoir lu (ou entendu parler de) Tocqueville, on imagine les Etats-Unis comme un pays sans sédimentation sociale où il suffit de réussir pour faire partir de la classe dirigeante. Cette série vient rappeler à quel point il n'en est rien. Déjà à la fin du dix-neuvième siècle, le snobisme prévaut et quand on est une descendante de pionniers, on ne se mélange pas aux nouveaux riches qui ont fait fortune dans la banque et qui parient sur les chemins de fer.

Pour en faire une histoire, l'auteur utilise une ficelle connue mais qui fonctionne toujours. Une rue, deux maisons qui se font face, deux visions du monde. D'un côté, les descendantes d'une famille bien installée, deux soeurs et leur nièce ; de l'autre, les Russell, quintessence de cette nouvelle classe enrichie qui vit dans un petit palais mais n'arrive pas à pénétrer la haute société traditionnelle. Evidemment, pour que la mécanique s'enclenche, il est nécessaire que la nièce des unes fréquente l'autre côté de la rue pour créer une circulation entre les deux milieux, qui peut donner alors lieu aux différents épisodes.

Le chemin de fer, le numérique des années 1880

En regardant les neufs épisodes de The Gilded Age, on est d'abord frappé par l'importance des fortunes réalisées en très peu de temps, qui évoque la puissance des entreprises de l'économie numérique au cours des vingt dernières années. La construction ferroviaire constitue derrière un motif intéressant de la série, les Russell ayant décidé d'assoir leur pouvoir par ce moyen. Pour cela, leur argent peut aussi bien servir à acheter un vote (du côté de Monsieur) qu'à s'acheter quelques bonnes grâces en finançant des oeuvres de charité (du côté de Madame)... et il n'est pas certain que la face philanthropique soit moins violente que le monde où les affaires et la politique se mélangent.

La série vaut moins par son déroulé, qui multiplie trop les coups de théâtre (lettres retrouvées par hasard ou conversation surprise qui dénouera un noeud judiciaire) et autres invraisemblances. De même, l'écriture correspond au standard de la série Netflix, avec plusieurs intrigues narrées en parallèle racontées via des séquences courtes avec un soin porté aux cliffhangers pour que le spectateur ne lâche pas. Comme dans Dowton abbey, on retrouve la description du monde des domestiques et celui des maîtres qui sont le centre de l'action.

On ne badine pas avec la morale

L'intérêt de la série réside davantage dans sa direction artistique (décors, costumes, interprétation et mise en scène quatre étoiles) et par la finesse de sa description des rapports entre les personnages, ou la description de la violence du code social et moral. A l'instar de cette veuve qui a fauté, interdite d'accès à la grande société, vivant quasi recluse dans son domicile décoré de tableaux signés des peintres impressionnistes.

A cet égard, le personnage le plus intéressant et le plus étonnant est celui de Peggy Scott, une jeune femme noire qui se retrouve secrétaire d'une des deux soeurs tradis, qui rêve de devenir romancière et journaliste. Issue de la petite bourgeoisie de Brooklyn, la série montre un milieu social aussi oppressant où le pire serait le déshonneur pour non respect des règles. On n'hésite pas d'un côté ou de l'autre de l'east river à sacrifier le bonheur de ses enfants, pour sauver les apparences et leur assurer une place dans le monde qui arrive.

Une deuxième saison a été commandée : on s'y précipitera sans hésiter.

The Gilded Age sur OCS