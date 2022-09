[Entracte] Pour la première fois, la Cité des sciences consacre une exposition au cancer

« Le cancer se produit lorsque les cellules perdent leur comportement coopératif. Elles rebasculent dans l’égoïsme unicellulaire ancestral et contournent les mécanismes de répression les visant. » C'est sur ces mots que s’ouvre l’exposition de la Cité des sciences et de l'industrie dédiée au cancer, qui se tiendra du 6 septembre 2022 au 8 août 2023. Organisée en six espaces, elle présente les principaux enjeux de cette maladie qui tue 150 000 personnes en France chaque année.

« On qualifie souvent le cancer de maladie moderne, mais il existe en fait depuis 500 millions d’années », précise Laurence Caunezil, co-commissaire de l’exposition. Malgré cette longévité, il demeure le parent pauvre des sujets de conversation dans la société. L’exposition repose donc les bases d’une maladie encore trop discrète dans les médias : qu’est-ce qu’un cancer biologiquement parlant ? Que ressentent les malades ? Quelles sont les pistes de la recherche ? Quelles actions pouvons-nous mener individuellement pour lutter contre ?

