[Entracte - Podcast] La folle histoire d' «Oussama Le Magnifique»

Une série de podcasts produits par Nouvelles écoutes revient sur un épisode bien connu des habitués de la start-up nation. La création de The Family par un trio charismatique s'est imposé comme un événement majeur dans l'écosystème numérique parisien, mais son implosion comme l'une de ses plus grandes désillusions. Oussama Le Magnifique dresse le portrait d'Oussama Ammar, un des trois fondateurs, adepte des punchlines et des secrets.