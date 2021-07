[Entracte-Livres] Un hiver à Wuhan d'Alexandre Labruffe, ou un retour aux sources du Covid?

On dirait que le Covid est un lointain (mauvais) souvenir et qu'on avait envie d'aller retrouver la vie d'avant. C'est un des plaisirs singuliers procurés par le livre d'Alexandre Labruffe, paru il y a bientôt un an, et qui, avouons-le dans un contexte sanitaire plombé, était passé en dessous d'une pile. L'hiver dernier, on avait envie de lire autre chose et c'était une très mauvaise décision.