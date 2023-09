[Entracte - Livres] "Trust" de Hernan Diaz, l'anatomie d'un chute boursière et intime

Trust de Hernan Diaz est un grand roman contemporain et un paradoxe. Quand on entame la lecture de cet ouvrage ceint d’un bandeau rouge annonçant le «prix Pulitzer 2023», on s’étonne d’un tel choix de la part du jury aussi réputé et de la part des éditions de l’Olivier qui ont participé à découvrir d’importants auteurs venus des Etats-Unis. Il ne faut pas se laisser aller à sa première impression en découvrant un récit aux allures de roman de la grande Edith Wharton en moins bien et surtout écrit un siècle plus tard. Il faudra avancer dans le texte pour comprendre le tour de force que représente ce début. Une telle audace pour débuter un roman, voilà qui ne manque pas de panache !

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]