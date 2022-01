[Entracte - Livres] Triste boomer, un conte de fées au temps du numérique

Etrange roman que ce Triste boomer d'Isabelle Flaten, aux éditions du Nouvel Attila. Si le récit d'une reconquête amoureuse peut sembler classique, l'autrice nous emballe en racontant l'histoire du point de vue d'un tableau d'ancêtre et d'un ordinateur. Et ça marche, pour le plus grand plaisir des lecteurs.