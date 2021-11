[Entracte-Livres] “Sidérations”, de Richard Powers, l'homme qui fait de la science un roman

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © D.R. Ce nouveau roman de Richard Powers est à la fois très simple dans son intrigue et très sophistiqué par les thèmes qu'il brasse. Du grand art.

« Peut-être le genre humain est-il un enfant de neuf ans : pas encore mûr ; mais déjà moins gamin. Raisonnable en apparence, mais toujours au bord d'une crise de rage. » Dans ce roman de Richard Powers (prix Pulitzer 2019 avec son précédent roman, L'Arbre-monde), le gamin de neuf ans s'appelle Robin et est différent. Si son intellect semble plutôt développé, son rapport aux autres enfants est bien difficile. Robin ne maîtrise pas toujours ses émotions et peut avoir des accès d'agressivité, qui sont plutôt mal vus dans son école. Pour essayer de lui apporter calme et sérénité, son père astrophysicien l'emmène dans la nature majestueuse, dans un lieu hautement symbolique, puisque c'est là qu'il a aimé la mère de l'enfant, décédée depuis.

Pastorale entre un père et son fils

C'est par cette excursion que Richard Powers introduit l'histoire, montrant une fois encore qu'il n'a pas son pareil pour tisser des intrigues qui mêlent connaissances scientifiques et finesse psychologique. On l'aura compris, ici, c'est la relation père-fils qui est au centre du roman. Car au retour de la pastorale dans les montagnes des États-Unis, l'enfant ne garde pas vraiment son calme. Au point que son institutrice exige une prise en charge thérapeutique qui passe par l'absorption de puissants médicaments.

C'est alors que le père trouve une idée d'apparence saugrenue grâce à un spécialiste des neurosciences. Idée qui constitue peut-être la partie la plus réussie du livre. Cela parle d'amour éternel et d'intelligence artificielle, du rapport entre un fils et sa mère décédée réinventée grâce à une thérapie expérimentale. Bienvenue dans ce que l'on pourrait appeler de la science-fiction sentimentale.

Uchronie politique

Le roman est aussi une uchronie politique, visiblement inspirée des années Trump, dans laquelle un Président décide de repousser encore et encore les élections et le Sénat exerce une influence sur les sciences. Le financement de toutes les recherches qui s'éloignent trop de la vision biblique de la création du monde sont menacées, à commencer par l'astrophysique et la conquête spatiale. « Notre camp affirmait que la découverte d'autres Terres augmenterait la sagesse collective de l'Humanité et sa capacité d'empathie. Les hommes du Président rétorquaient que sagesse et empathie étaient des complots collectivistes pour détruire notre niveau de vie. »

Pendant ce temps, le climat des États-Unis se dégrade et les catastrophes écologiques se multiplient, tandis que Robin et son père devisent de la possibilité d'autres planètes, d'espèces menacées ou de la beauté du monde. Au péril de sa vie, Robin va bientôt mettre ses pas dans ceux de sa mère, militante écologique infatigable.

Un roman monde

Sidérations brasse tous ces thèmes et il faut le talent éprouvé de Richard Powers pour mixer tout cela et produire un récit fluide, captivant et émouvant, un véritable roman monde. Manifeste de l'anti-hubris, Sidérations est un plaidoyer pour que l'Humanité retrouve une attitude plus raisonnée envers son écosystème. « Un jour nous réapprendrons à nous connecter à ce monde vivant, et l'immobilité sera comme un envol. »

En cliquant sur ce lien, vous pourrez écouter l'interview de Richard Powers dans La Grande Librairie, sur France 5.

Sidérations, Richard Powers, trad. de l'anglais par Serge Chauvin, éditions Actes Sud, 400 pages, 23 euros