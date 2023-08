[Entracte Livres] Rose nuit d'Oscar Coop-Phane, ou le vrai prix des roses

Dans Rose nuit, Oscar Coop-Phane évoque la vie de trois personnages distants les uns des autres et pourtant participants d'un même système : le marché de la production et de la distribution des roses. Loin du roman à thèse, l'écrivain crée de vrais personnages, sans archétype. Un récit bien plus authentique que ne le seront jamais les fleurs qu'il évoque.