[Entracte - Livres] Piraterie de Tancrède Voituriez ou l'Homme, la fusée et l'ordinateur

Tout commence dans une sorte de jardin d'Eden breton, où Camille et Grace s'aiment avant que cette dernière ne parte pour une mission spatiale. Car Grace est une astronaute de premier plan, et Camille, un informaticien renommé. Si les sentiments sont, c'est bien connu, éternels, l'histoire de ce roman est datée dans un futur proche. En effet, Piraterie est un roman irrigué de technologies et de savoirs. On y parle aussi bien d'intelligence artificielle que de conquête spatiale, de hackers que de la sonde Voyager ou encore des discours sur la RSE.