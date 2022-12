[Entracte - Livres] Le verre, une encyclopédie par l'érudit et passionné Hugues Jacquet

C'est le livre à offrir - ou à s'offrir - quand on a dans son entourage un esthète ou même un amateur de belles choses. Le nouveau volume issu des travaux de l'académie des savoir-faire de la maison Hermès s'intéresse au verre. Et il est aussi passionnant que les opus précédents consacrés aux tissus ou au métal (c'est le cinquième ouvrage de la série). On y retrouve les mêmes qualités (une illustration riche et de qualité) et des textes d'auteurs variés coordonnés par le toujours passionnant Hugues Jacquet. Avec une pluralité d'approches: historique et technologique, s'intéressant aussi bien aux dimensions industrielles qu'esthétiques de la matière.

Une histoire du vitrail

[...]