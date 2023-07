[Entracte - Livres] Le médecin de Cape Town, ou la folle histoire d'un travestissement

Roman d'aventures, roman d'amour, Le médecin de Cape Town offre une plongée dans l'époque victorienne, du côté de l'Afrique du Sud. Pour accomplir son destin, une jeune femme se déguise en homme et devient médecin militaire. A ses côtés, on découvre une description minutieuse de la société du XIXe siècle, et notamment de la médecine, aussi bien qu'une interrogation sur le genre. Pour un premier roman, c'est ambitieux et très réussi.