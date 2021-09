[Entracte - Livres] Klara et le Soleil, la douce science-fiction d'un prix Nobel

Dans Klara et le Soleil, le romancier britannique Kazuo Ishiguro, récent récipiendaire du prix Nobel de littérature, imagine la relation entre une amie artificielle et une jeune fille gravement malade. Derrière l'apparence d'un roman d'apprentissage, l'auteur interroge ce qui fait l'humanité et la transmission. La réponse est forcément dans la poésie.