[Entracte - Livres] Elizabeth Brundage traque les angles morts dans "Point de fuite"

Il faut un sacré culot - et du talent, l'autrice en a, ça tombe bien - pour oser écrire un énième roman reposant sur un triangle amoureux. Julian, Rye et Magda se sont connus encore vingtenaires à l'atelier Brodsky, une sorte de masterclass hyper élitiste pour jeunes talents de la photographie. Certains sont en colocation, d'autres s'aiment ou rivalisent pour être repérés par le maître. Si Rye brille par les portraits qu'il réalise, Julian préfère les paysages et les natures, vides de tous personnages.

Climat de tension domestique

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]