[Entracte-Livres] Deux idiots et l'économie mondiale, au coeur du Rapport chinois de Pierre Darkanian

Pour un premier roman, Le rapport chinois détonne par sa capacité à nous surprendre, à muter au fil des pages, à se transformer au fur et à mesure qu'on croit savoir où l'auteur nous mène. Tout y commence pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'entreprise moderne : jeune diplômé, Tugdual Laugier passe un test de recrutement un peu singulier - il a tout fini en cinq minutes et doit patienter plusieurs heures. Mais on a vu tellement de dispositifs singuliers en ce domaine que cela ne nous étonne guère.

Confidentialité absolue

Le test est concluant et le jeune cadre rejoint le cabinet Michard et Asssociés, avec un salaire de 7 000 euros et une formation aux valeurs de la maison, au premier rang desquelles figure la discrétion absolue. Personne ne doit savoir sur quoi on travaille chez Michard, pas même les rares collègues qu'on croiserait. Cela tombe finalement plutôt bien, car chez Michard, Tugdual Laugier ne fait pas grand-chose. Il meuble ses journées et on pense avoir ouvert un nouveau roman sur l'ennui au travail.

