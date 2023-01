[Entracte-Livres] Collapsus de Thomas Bronnec, ou quand les Verts font une série noire

Journaliste et romancier, Thomas Bronnec prolonge son exploration du pouvoir côté coulisses avec son nouvel ouvrage. Dans Collapsus, publié aux éditions Gallimard - Série noire, il imagine un président écolo hésitant entre des mesures de plus en plus autoritaires et des choix de compromis. Sauver l'avenir justifie-t-il de sacrifier le présent et ceux qui le vivent ?