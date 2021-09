[Entracte - Livres] Cinq jours et cinq nuits dans l’enfer du mont Blanc

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Photo DL/DR De gauche à droite : Pierre Mazeaud, Robert Guillaume, Antoine Vieille et Pierre Kohlmann, avant l'ascension du Pilier de Frêney, le 8 juillet 1961.

Les grandes conquêtes des alpinistes, comme tous les exploits sportifs collectifs, sont une source d’inspiration infinie pour les managers. Certaines entreprises, notamment la société Somfy dans les années 1990, ont même proposé à leurs salariés de préparer l’ascension du mont Blanc en guise de team building – sans doute plus motivant, quoique plus risqué, que les jeux de rôles et le paintball en forêt. L’analyse des échecs des grands sportifs est tout aussi instructive, et certains d’entre eux, comme l’ancien champion de ski Adrien Duvillard, donnent des conférences devant les chefs d’entreprise pour partager leur expérience et faire évoluer la mentalité française face à l’échec. Les grands drames de l’alpinisme fournissent aussi matière à réflexion.

Les enseignements d'une tragédie

On célèbre justement cette année les soixante ans du drame du pilier du Frêney. Avec l’affaire Vincendon et Henry, c’est l’autre grande histoire de jeunes gens trouvant la mort sur les pentes du mont Blanc, l’autre saga sur laquelle les journaux ont feuilletonné à une époque où les chaînes d’info n’existaient pas. Deux livres, l'un de Corinne Mons [1], l'autre de Virginie Troussier [2], racontent, dans des styles opposés, cette tragédie mythique de l’alpinisme que seuls les médias avaient évoquée.

L’histoire met en scène deux groupes de montagnards, l’un italien et l’autre français, qui tous deux veulent être les premiers à réaliser l’ascension du pilier central du Frêney, l'une des voies qui mènent au sommet du mont Blanc. À l’époque, les plus grandes verticales – le Cervin, les Grandes Jorasses, et d’autres sommets alpins – ont déjà été vaincues, mais ce bloc de granit de 700 mètres de haut à 4 000 mètres d’altitude résiste encore. Partis les premiers, le 8 juillet 1961, quatre jeunes « bleausards » – le surnom des grimpeurs qui s’entraînent à Fontainebleau, et non en haute montagne.

Dans l'aventure, un futur président du Conseil constitutionnel

Ces quatre alpinistes talentueux qui aiment le « thrill », habitués à « danser sur les falaises » et qui ont déjà quelques exploits à leur actif, sont emmenés par Pierre Mazeaud, un juriste de 32 ans qui deviendra député, ministre, vice-président de l’Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel… et accessoirement président du tribunal arbitral qui a accordé 403 millions d’euros à Bernard Tapie. Pierre Kohlmann, 25 ans, meilleur grimpeur de Fontainebleau, Robert Guillaume, aspirant guide, et Antoine Vieille, un autre funambule de la roche, l’accompagnent.

Les Français viennent d’atteindre le refuge de la Fourche, une cabane à flanc de rocher où ils bivouaquent pour la nuit, lorsqu’ils sont rejoints par un groupe d’Italiens : Walter Bonatti, un guide de Courmayeur alors considéré comme le meilleur alpiniste du monde, son ami Andrea Oggioni et son client, Roberto Gallieni. Gallieni et Mazeaud acceptent – erreur fatale – d’abandonner leur rivalité de principe et de monter en cordée de sept. Ils savent que cela va les ralentir, mais n’osent pas refuser cette suggestion de Pierre Kohlmann pleine de bons sentiments. L’idée, au fond, les arrange : les Italiens ont perdu l’espoir d’arriver les premiers, et les Français se disent qu’avec Bonetti, ils sont sûrs de réussir. Exemple typique d’une mauvaise décision prise pour de bonnes raisons…

Le 10 au soir, à cent vingt mètres du sommet, les alpinistes sont pris dans un orage dantesque. Mais parce qu’ils hésitent trop longtemps à redescendre, qu’ils ne veulent pas renoncer si près du but et qu’ils espèrent toujours que le temps va changer, ils vont vivre cinq jours et cinq nuits d’enfer absolu. Quatre d'entre eux mourront, de froid, d’épuisement ou de folie. Trois seulement en reviendront : Pierre Mazeaud, Walter Bonatti et Roberto Gallieni. La question demeure : pourquoi avoir tardé à faire demi-tour ? Est-ce un excès d’orgueil ? Ou un biais cognitif lié au « groupthinking » ?

Antoine Vieille, 23 ans, meurt le premier d’une embolie, mais surtout de fatigue et de froid. Robert Guillaume tombe dans une crevasse. Oggioni meurt d’épuisement, après s’être sacrifié pour ses compagnons. Mais l’épisode le plus terrible est celui où, pendant cette tempête d’une violence et d’une durée extrêmes, la foudre vient frapper l’appareil auditif de Pierre Kolhmann, qui désormais ne peut plus communiquer avec ses compagnons. Ce garçon d’une gentillesse exceptionnelle, qui emmenait des groupes de jeunes défavorisés en montagne et entraînait des non-voyants à grimper à Fontainebleau, va alors devenir fou et menacer la survie de la cordée. Ses amis vont devoir le décrocher, donc le tuer* – le mot n’est pourtant jamais prononcé. Cette décision de sacrifier l’un des leurs pour sauver les autres fait écho, elle aussi, à un dilemme que les managers connaissent bien.

Deux modes de récit : un journalistique, un littéraire

Le récit de Corinne Mons, une passionnée de montagne très proche du milieu des guides, est une véritable enquête journalistique. Dans Ciao Walter (l’exclamation de Pierre Mazeaud lorsqu’il voit arriver au refuge ses concurrents italiens), elle propose un nouvel éclairage de l’affaire. Elle a rencontré Pierre Mazeaud, aujourd’hui âgé de 91 ans, qui a essayé de la dissuader d’écrire sur le sujet. Après cette tragédie, Mazeaud est resté l’ami de Bonatti. L’Italien, décédé en 2011, avait été très marqué par ce drame dont certains l’avaient tenu pour responsable parce qu’il était le plus chevronné. Il s’était reconverti en devenant grand reporter pour l’hebdomadaire Epoca. Corinne Mons prouve qu’au contraire c’est grâce à son professionnalisme qu’il y a eu des survivants.

Le livre, construit autour des témoignages, est illustré par des cartes, des infographies, des documents d’époque et surtout des photos saisissantes, comme le « selfie » des quatre Français insouciants, agglutinés devant le refuge de la Fourche, ou, trois jours plus tard, cette image de deux « bêtes humaines » attendant la mort au milieu des blocs de glace. L’auteur montre que, comme toutes les grands accidents, celui-là est la conjonction de plusieurs facteurs aggravants : le phénomène météo exceptionnel, les secours qui ont pris le mauvais chemin, le secret bien gardé qui explique que personne ne se soit inquiété pour les Italiens avant quatre jours, ou l’équipement des alpinistes français notoirement insuffisant. Ils portaient des moufles en grosse laine qui, une fois mouillées, ne pouvaient pas sécher, et n’avaient emmené qu’une seule bâche pour se protéger des intempéries… En 1961, le Gore-Tex, la couverture de survie et le baudrier-cuissard n’existaient pas. Des leçons ont été tirées de tous les accidents, et de multiples innovations techniques permettent désormais de mieux protéger les alpinistes.

Le second livre, celui de Virginie Troussier, écrivain et journaliste pour des magazines de montagne, raconte cette saga déchirante de manière plus littéraire, « au plus près des corps et des âmes », sans s’interroger sur les responsabilités. Elle aussi a été reçue par Pierre Mazeaud et ne s’est pas laissé dissuader par son refus de revenir sur les faits. Si certaines formules d’Au milieu de l’été, un invincible hiver paraissent parfois ampoulées, c’est une réflexion intéressante sur le risque, la mort, la liberté, l’intégrité. Virginie Troussier a trouvé son titre dans les Noces de Camus : « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Il y a en chacun de nous une flamme, une dimension qu’il nous faut aller chercher au plus profond, et que ces épopées de montagnards interrogent.

* Son corps sans vie sera retrouvé quelques jours plus tard par les sauveteurs. Une rue porte son nom à Antony, où Il est enterré.

-------------

[1] Ciao Walter, Corinne Mons, éditions Esope, 24 euros

[2] Au milieu de l’été, un invincible hiver, Virginie Troussier, éditions Paulsen, 19,90 euros