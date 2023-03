[Entracte-Livres] Ceux qui restent de Jean Michelin, ou la difficile condition des militaires d'aujourd'hui

Que sait-on de la guerre d'aujourd'hui? De ceux que vivent les militaires partis loin d'ici pour assurer la sécurité de leurs concitoyens? En nous cohabitent les images d'actualité des guerres mondiales du XXe siècle, et l'idée d'une guerre devenue technologique donc propre, apparue à la fin du siècle dernier, bien commode pour ne pas trop se poser de questions... Jusqu'à ce qu'arrive la notion de stress post-traumatique pour désigner la souffrance d'hommes et de femmes forcément présentés comme plus fort, plus résistant...

C'est un des mérites du roman Ceux qui restent de Jean Michelin - lui-même militaire - que de proposer une plongée dans la vie des militaires d'aujourd'hui. Il faut sauver le soldat Lulu qui a disparu mystérieusement, abandonnant femme et enfant. Qu'est-ce qui l'a poussé à fuir? Y a-t-il un lien avec la mort en mission de Junior, mort dont il se sentirait responsable?

