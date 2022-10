[Entracte - Livres] Avec "L'inventeur", Miguel Bonnefoy ressucite la figure d'Augustin Mouchot

Connaissez-vous Augustin Mouchot ? Si vous n'êtes pas spécialiste de l'histoire des sciences ou de l'énergie solaire, il est fort probable que le nom de ce scientifique vous ait échappé. Et pourtant, on lui doit quelques découvertes essentielles. En choisissant d'y consacrer un roman biographique, l'écrivain Miguel Bonnefoy dresse le portrait d'un homme au parcours original et obsessionnel, né dans une famille modeste, qui aura été une star de son époque avant de sombrer dans l'oubli et la misère.

La gloire puis la chute

[...]