[Entracte-Livres] "Aussi riche que le roi", le roman d'un amour impossible dans le Maroc du siècle dernier

Dans le Casablanca de la première moitié des années 1990, Sarah et Driss n'ont rien pour se rencontrer et tomber amoureux l'un de l'autre. Sarah est une jeune lycéenne française qui vit avec sa mère aux portes d'un bidonville. Les deux femmes ont suivi un homme avec lequel la plus âgée des deux devait ouvrir un commerce. Mais il est parti avec l'argent, laissant les deux femmes démunies.

Driss, lui, appartient à la meilleure société marocaine. Son père est un industriel du jean. Il est issu d'un famille fassi (le dessus du panier au Maroc) et vit dans le très chic quartier d'Ansa, tout en villas, jardins et vues sur le grand large. Il est aussi laid que la jeune fille est belle, aussi riche qu'elle est pauvre, aussi opaque qu'elle est solaire. "Driss, avec ces yeux qui glissaient, et même s'il vivait dans la plus belle maison d'Anfa, on aurait dit qu'il n'était propriétaire de rien".

Dominer ou être dominé ?

Derrière cette histoire d'intérêt qui virera peut-être à l'amour se dresse un portrait saisissant de la société marocaine de la fin du vingtième siècle, où la seule activité des uns et des autres est de "dominer" un autre, pour reprendre l'expression de la primo-romancière. Même un père domine son fils et l'humilie, pour une histoire de contrat de jeans que le plus jeune croit avoir signé avec les Etats-Unis - la première commande de l'industriel outre-Atlantique - mais que le client tarde à payer. Comme Driss, qui adore démonter et remonter ses motos et autres mécanismes de montre, l'autrice, dont c'est le premier roman, excelle à démonter le fonctionnement de cette société qu'elle n'a pas vraiment connue, puisqu'elle décrit le monde de son année de naissance.

Si le roman est centré sur l'histoire de ce couple, il ne s'y réduit pas. Ils font partie d'une bande de copains nés du bon côté de la barrière, qui passent leur temps entre la plage, les soirées privées et les boîtes de nuit. Par ce moyen, l'autrice réussit à multiplier les points de vue et à enrichir son histoire.

Le vrai pouvoir de l'argent

Et puis il y a le style de cette primo-romancière, à la fois chirurgical, maniant un scalpel précis et nerveux, et contenant ce qu'il faut de lyrisme pour raconter des amours difficiles, improbables. Car "Aussi riche que le roi", s'il frappe par l'intelligence de son analyse, n'a rien de ces ouvrages froids où les personnages semblent être des marionnettes au service du propos de leurs auteurs. Ceux de ce roman sont vivants et sensuels, comme le montre la place qu'occupe la nourriture dans ce récit.

Abigail Assor excelle aussi à raconter le vrai pouvoir de l'argent, qui n'a rien à voir avec les marques de (faux) luxe ou un mode de vie bling bling. "Tant que dans le portefeuille de Driss, il y aurait des billets, ces billets inépuisables d'aussi riche que le roi, alors chez lui, chez elle, ce serait le vrai calme : la fin de l'injustice, de la domination, de la violence ; le calme d'une maison où on a tous les droits".

Aussi riche que le roi, Abigail Assor, Editions Gallimard